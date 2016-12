Adele, il suo "25" conquista il Disco di Diamante negli Usa

L'ultimo album che è stato "Disco di Diamante è Nelly con "Country grammar", che risale al 2000 ma ha impiegato 16 anni per avere la certificazione del numero di copie. Secondo i dati della RIAA "25" ha raggiunto questo risultato lo scorso 22 settembre, in poco meno di 10 mesi. Il suo precedente disco del 2011 impiegò quasi due anni per raggiungere le 10 milioni di copie. Il riconoscimento è stato consegnato ad Adele al Madison Square Garden, dove si è esibita per sei sere consecutive.