Adele, il lieto annuncio sul palco: "Ora sono una donna sposata"

Dopo tanti rumors, imprevisti e passi indietro adesso è ufficiale: Adele è una donna sposata. A rivelarlo è stata lei stessa, dal palcoscenico di un concerto in Australia. La cantante è finalmente convolata a nozze in gran segreto con il suo fidanzato storico Simon Konecki, papà del figlio Angelo (4 anni). Con l'occasione ha anche svelato il mistero nascosto dietro alla hit "Someone Like You", dedicata proprio al marito.