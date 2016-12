Adele, è record anche su YouTube: un miliardo di clic per "Hello"

In meno di tre mesi ha battuto ogni record , persino in Rete. Perché Adele non solo è la regina delle classifiche in tutto il mondo con il nuovo album " 25 " , ma è riuscita a sbancare anche su Youtube. Il videoclip della sua " Hello ", infatti, ha superato il miliardo di visualizzazioni nel minor tempo mai registrato finora. Scalzando dal podio Psy , che con " Gangnam Style " era arrivato alla stessa cifra ma in 160 giorni.

Il video è stato pubblicato il 22 ottobre e alla cantante britannica, per arrivare al traguardo, sono bastati 89 giorni. "Hello" è anche in cima alle classifiche di singoli di iTunes in Italia e in altri 105 Paesi, è la canzone più ascoltata in streaming su Spotify a livello mondiale, e da giorni è tra i trend topic di Twitter macinando centinaia di migliaia di condivisioni su Instagram e Facebook. Insomma, la grande scalata di Adele non si ferma più...