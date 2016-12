Adele e il segreto della sua dieta: "Ho smesso di bere tè"

In molti si sono chiesti come abbia fatto Adele a perdere ben trenta chili. Merito della dieta vegetariana e dell'attività fisica, certo, ma ha anche dovuto rinunciare ad un 'vizietto' tipicamente inglese. Al tabloid "Sun" ha infatti confessato che era solita "bere fino a dieci tazze di tè al giorno, con due zollette. In totale erano venti zollette a giornata". Davvero troppo zucchero per una diva planetaria come lei.