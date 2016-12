Adele durante il concerto ad una coppia gay: "Voglio essere la vostra madre surrogata"

E' successo durante il concerto a Copenaghen. Adele, mentre canta un suo brano, nota due fan svedesi, Simon e André , perchè indossano dei grandi occhiali colorati. Divertita la cantante decide di invitarli sul palco, ma sorpresa, André si inginocchia, prende il microfono e si rivolge al suo compagno con un anello di plastica in mano: "Vuoi sposarmi?" . Il pubblico esplode in un applauso, l'artista si commuove, li abbraccia e si congratula con loro.

La proposta di Adele - Ma non è finita qui. Dopo la proposta di matrimonio, Adele si offre di aiutare i due in un modo del tutto inaspettato: "E' incredibile", ha detto. "Sono commossa. Posso essere la madre surrogata se vorrete avere un bambino? Mi piacerebbe avere un figlio con uno svedese".



La gioia di Simon e André - Intervistato dal canale televisivo danese TV2, André ha detto: "È stata una sorpresa assoluta. Non ci aspettavamo di salire sul palco, così ho deciso sull'attimo. Ho sentito l'amore. Tutti ci acclamavano, è stato pazzesco". André ha poi ringraziato Adele per avergli dato la possibilità di rendere indimenticabile la sua proposta di matrimonio. "Lei è una persona meravigliosa", ha detto il ragazzo, "ha un grande cuore".