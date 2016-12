Adele, dopo aver ascoltato "Hello" le donne chiamano l'ex fidanzato

Adele con il suo nuovo singolo "Hello" è riuscita a fare il miracolo. Non ha solo battuto tutti i record con i milioni di download, il brano è stato reinterpretato nella lingua dei segni arrivando dritto al cuore. Adesso arriva anche la notizia - la ricerca è stata effettuata dal sito WhatsYourPrice.com - che molte donne dopo aver sentito la canzone hanno ricontattato gli ex.

Lo studio è stato condotta su 41mila persone. Bene, il 64 per cento delle donne ha richiamato l'ex fidanzato. Ricerca che invece non ha funzionato sugli uomini: solo il 17 per cento ha fatto la prima mossa dopo l'ascolto. Il brano parla in fatti di un amore finito e la cantante, a scanso di equivoci, tiene a precisare che con il suo attuale fidanzato, Simon Konecki, le cose procedono a gonfie vele. Gli ex, quindi possono mettersi l'anima in pace.