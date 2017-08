Adele dice addio a Los Angeles: troppa nostalgia, torna in Inghilterra

Adele dice addio agli Stati Uniti : secondo il Sun, la cantante (29 anni) sarebbe pronta a tornare in Inghilterra per far crescere suo figlio Angelo (4 anni). La star, dunque, dovrà rinunciare alla sua favolosa dimora - da 7,4 milioni di dollari - a Beverly Hills, nei pressi di Los Angeles .

Adele, inoltre, vorrebbe passare più tempo vicino ad amici e parenti. Come ha specificato un amico della cantante al Daily Star, la cantante pensa che "Los Angeles non sia il posto che si immaginava" prima di giungervi, e dunque vuole "ritornare in Inghilterra, dove ha la sua famiglia e i suoi amici, entrambi importanti per lei".