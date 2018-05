Adele compie 30 anni: da cantautrice a pop star mondiale

Adele compie 30 anni. Dal suo esordio nel 2008 con il disco "19” al successo mondiale con pezzi come "Rolling In The Deep" e la straordinaria ballata "Someone Like You", la carriera dell’artista britannica è costellata di premi e riconoscimenti. Solo nel 2017, con il suo terzo album "25", ha vinto Best Album Of The Year, Best Record Of The Year e Best Song Of The Year ("Hello").



Alla soglia dei 30 anni Adele non è solo una delle popstar più importanti della sua epoca ma anche una donna realizzata: mamma del piccolo Angelo e moglie di Simon Konecki. La superstar negli ultimi anni ha affrontato anche un enorme cambiamento fisico, dimagrendo di 30 chili e conducendo uno stile di vita più sano.



Negli ultimi anni Adele si è anche battuta per importanti tematiche sociali: officiando per esempio la cerimonia di nozze di una coppia di amici omosessuali o partecipando alla Women’s March organizzata a Los Angeles contro le molestie subite dalle donne sul lavoro.