Adele, che fatica in palestra!

Mise da ginnastica, attrezzi da palestra in mano e viso sofferente. Adele "fatica" con il fitness e si prepara per il grande tour. Su Instagram la star britannica ha postato uno scatto in bianco e nero con la didascalia: "Getting ready...". D'altronde la cantante, che ha scalato le classifiche di tutto il mondo con il nuovo album "25" , ha recentemente raccontato di aver perso ben trenta chili grazie a una dieta rigorosissima e tanto esercizio fisico.

Adele chiuso il 2015 da regina: con il suo "25" da record è rimasta in vetta alla classifica degli album più venduti nell'ultima settimana dell'anno, anche se "Hello" in Italia è scivolato al secondo posto nella top ten dei singoli. Ed è grande attesa per le due tappe italiane della reginetta incontrastata del pop inglese. Sono infatti già sold out i due concerti all'Arena di Verona il 28 e 29 maggio.