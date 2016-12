Adele "al naturale" dietro le quinte dello show all'Arena di Verona

La cantante ha tenuto a Verona le uniche due date italiane, entrambe andate sold out. Proprio per questa ragione la star inglese ha rimproverato una fan delle prime file, che durante il concerto continuava a riprendere la perfomance.



"Puoi mettere via quel treppiedi. Sono davvero qui, puoi vedermi dal vivo e goderti il live. Questo non è un dvd, è uno show e mi piacerebbe che te lo godessi perché un sacco di persone là fuori non sono riucite ad entrare" ha sbottato la cantante, prima di continuare a cantare.