Addio a Toots Thielemans, mago dell'armonica a bocca jazz

Il mondo del jazz perde un gigante. E' morto a 94 anni il musicista belga Toots Thielemans, padre dell'armonica a bocca jazz. La notizia è stata diffusa dal suo agente. Thielemans, si è spento nel sonno nell'ospedale dove era ricoverato da un mese per i postumi di una caduta. In Italia era noto anche per aver collaborato con molti artisti di casa nostra: in particolare diventò famoso negli anni 70 per il suo accompagnamento in "Non gioco più" di Mina.