Addio a Toni Bertorelli, il "cardinale" di Paolo Sorrentino

Sono almeno un centinaio le pellicole tra cinema e tv cui ha prestato il suo volto e il suo talento. L'attore piemontese ha infatti lavorato con i maggiori registi e nei massimi teatri italiani. Alla fine degli Anni 90 ha vinto il premio Ubu per la sua interpretazione nel "Tartufo" di Moliére diretto da Armando Pugliese. Tra le sue regie teatrali, lavori di Moliére, Beckett, Yehoshua, Sheridan.

L'esordio nel cinema nel 1982 con il film "Stangata napoletana" di Vittorio Caprioli, ma la notorietà arriva negli Anni 90 con "Morte di un matematico napoletano" e "Pasolini, un delitto italiano", di Marco Tullio Giordana (1995) per il quale riceve il premio Sacher d'oro. Tanti i film che interpreta, da "Il partigiano Johnny" di Guido Chiesa (2000), "Luce dei miei occhi" di Giuseppe Piccioni (2001) a "La stanza del figlio" di Moretti (2001), "Romanzo criminale" di Michele Placido (2005), "Il Caimano" sempre di Moretti (2006).

Nella sua carriera vanta anche l'apparizione in un kolossal internazionale come "La passione di Cristo" di Mel Gibson (2004). Attore molto amato da Bellocchio, recita per lui in tre pellicole: "Il principe di Homburg" (1997), "L'ora di religione" (2002, miglior attore non protagonista al Flaiano Film Festival e nomination all'Italian National Syndicate of Film Journalists) e in "Sangue del mio sangue" (2014). Cristina Comencini lo dirige in "Latin Lover" (2014).

Molte le partecipazioni a fiction e serie tv, tra cui "Renzo e Lucia" di Francesca Archibugi, "Sospetti", "Quo vadis Baby", "Rossella" e "L'onore e il rispetto - Parte terza", "Il tredicesimo apostolo" passando per "Guerra e pace", "Io ti assolvo", "Pinocchio", fino a "The Young Pope".

I funerali si svolgeranno lunedì 29 maggio, alle 12, nella Chiesa degli artisti a Piazza del Popolo a Roma.