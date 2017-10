Addio a Tom Petty, leggenda del rock

Tom Petty, frontman degli Heartbreakers, ci lascia a 66 anni per un arresto cardiaco, dopo aver impresso un marchio indelebile e personalissimo nella storia del rock. Fuori da ogni moda o tendenza, per 40 anni ha portato avanti un proprio stile ben riconoscibile, basato in primo luogo sul rock and roll più tradizionale (quello di Elvis Presley su tutti), senza mai essere scontato. E, cantando di sconfitte e di speranza, di lotte e di libertà, è riuscito ad entrare nella memoria di milioni di ascoltatori.