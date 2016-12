13 febbraio 2015 Addio a Steve Strange, era stato frontman dei Visage e icona del New Romantic Il cantante è stato stroncato da un infarto che lo ha colpito nel sonno, mentre si trovava in vacanza in Egitto. Aveva 55 anni Tweet google 0 Invia ad un amico

11:13 - E' morto Steve Strange, frontman dei Visage, popolare gruppo degli Anni Ottanta e pionere del New Romantic, lo stile pop ispirato a David Bowie. Strange è stato stroncato da un infarto nel sonno mentre si trovava in vacanza a Sharm el Sheik, in Egitto. Il cantante, deceduto in ospedale, aveva 55 anni e in passato aveva avuto problemi di eroina. Con i Visage, Strange aveva trovato il successo nel 1980 grazie alla hit “Fade to grey”.

Strange, il cui vero nome era Steven John Harrington, aveva iniziato comparendo nel video di Ashes to Ashes di David Bowie. Divenne icona del New Romantic all'inizio degli Anni Ottanta, dopo che nel 1978 aveva formato con Midge Ure e Billy Currie, già membri degli Ultravox, i Visage. Il loro secondo singolo Fade to grey, scalò le classifiche e Strange diventò uno dei simboli della scena pop di quegli anni, tra Boy George, Spandau Ballet e Duran Duran. I Visage si sciolsero nel 1985, dopo la pubblicazione del terzo album Beat boy, che fu un flop. Nel 2004 erano tornati insieme, pubblicando, nel 2013, l'album Hearts and knives e, lo scorso dicembre, Orchestral, disco di canzoni di repertorio riarrangiate insieme all’orchestra filarmonica di Praga.



Strange aveva seri problemi con l'eroina, cominciati dopo aver sniffato a una sfilata di Jean Paul Gautier, a Parigi, nel 1985: “Credevo fosse cocaina, è stato l'errore più grande della mia vita”, dichiarò anni dopo. La dipendenza lo aveva ridotto sul lastrico: negli Anni Duemila fu pizzicato più volte a rubare giocattoli e cosmetici. Numerosi i messaggi di cordoglio di colleghi e amici. “Devastati” dalla notizia gli ex compagni dei Visage, Midge Ure e Rusty Egan, affranti Simon Le Bon e Billy Idol. “Ho il cuore spezzato”, ha twittato l'amico di sempre Boy George.