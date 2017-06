Addio a Stephen Furst, l'interprete di "Sogliola" in "Animal House"

Così hanno scritto i figli, celebrando la vita del padre: "Per onorarlo come si deve, non piangete la morte di Stephen Furst. Piuttosto godete di tutti i ricordi, delle volte che vi ha fatto ridere, sorridere, oppure vi ha messo in imbarazzo. Lui credeva fermamente che la risata fosse la migliore terapia, e vorrebbe che la metteste in pratica adesso. Se lo conoscevate personalmente, ricordatevi del suo dono di illuminare ogni stanza in cui entrava. E non importa chi siete, quando penserete a Steve, invece di essere tristi, celebrate la sua vita guardando uno dei suoi film o facendo una delle sue battute così da far ridere qualcuno a crepapelle." Molti colleghi hanno salutato l'attoret sui social, tra cui Tim Matheson, Howie Mandel, Bruce Boxleitner e J. Michael Straczynski.



Dopo il suo famoso ruolo, l’attore americano era stato protagonsita di "Quattro pazzi in libertà" con Michael Keaton e era apparso come guest star in serie tv come "Chips", "I Jefferson", "McGyver", "La signora in giallo", "Melrose Place", "Scrubs".