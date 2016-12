Addio a Stefano Mingardo, mitico Giorgione di "Bomber"

Si è spento l'attore Stefano Mingardo , protagonista, al fianco di Bud Spencer di "Bomber", pellicola cult del 1982 in cui recitava nel ruolo del pugile Giorgione. Conosciuto nell'ambito cinematografico con il nome di Mike Miller, l'attore ex giocatore di football americano ha girato anche "I predatori di Atlantide" e "Blastfighter".

"Un grande saluto al mio amico Stefano che se n'è andato in cielo troppo presto. Giorgione ti ricorderò sempre.", scrive Bud Spencer sulla sua pagina ufficiale ricordando il collega. Si unisce a lui anche Massimo Boldi con un cinguettio "Ciao Stefano... quanti ricordi" e Guido Meda: "Questo era Stefano. Forza Sofia D. Mingardo, forza Margherita Mingardo, con quella grinta e quell'energia lì del papá. E se serve, ma anche se non serve, ci siamo!".



Icona dell'adolescenza Anni 80, in molti lo ricorderanno anche nella pellicola "Mani di fata", per la regia di Steno.