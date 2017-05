Addio a Robert Miles, negli anni 90 ha fatto ballare tutti con "Children"

Il suo vero nome era Roberto Concina ed era nato in Svizzera da emigranti italiani. Era poi tornato a vivere in Italia, a Fagagna, in provincia di Udine, e proprio lì è nato il suo più grande successo. "Children", pubblicata nel 1995, ha venduto più di 5 milioni di copie ed è stata per 13 settimane consecutive al numero 1 della Top 100 europea.



A dare la notizia della morte è stata la testata specializzata "Edm Identity". Tra i colleghi che lo hanno ricordato commossi ci sono Joe T. Vannelli e Fargetta.