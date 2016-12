Addio a Monica Scattini, si spegne il sorriso della commedia italiana

10:44 - E' morta in un ospedale romano, dopo una lunga malattia, l'attrice Monica Scattini. Figlia del regista Luigi Scattini, aveva 59 anni. Nella sua carriera tanto cinema e tv. L'attrice ha recitato soprattutto in commedie, in cui interpretava la tipica toscana benestante. La ricordiamo anche in alcuni "cinepanettoni" e nel programma satirico "La tv delle ragazze" di Serena Dandini. Sabato i funerali nella Basilica di Santa Maria in Trastevere.

Nel 1983 ha vinto con "Lontano da dove", di Stefania Casini e Francesca Marciano, il Nastro d’Argento come migliore attrice e nel 1994 ha ottenuto l'importante riconoscimento del David di Donatello come migliore attrice non protagonista per il film di Simona Izzo, "Maniaci sentimentali".



Nella sua carriera ha lavorato con alcuni tra i più grandi registi del cinema italiano: da Ettore Scola a Mario Monicelli e Dino Risi. Negli Anni Novanta si è dedicata soprattutto alle commedie, in cui è stata diretta da Carlo Vanzina, Cristian De Sica e Alessandro Haber. In tv, invece, ha partecipato a molte serie, tra cui "Un ciclone in famiglia" con Massimo Boldi, "Lo zio d’America" ed "Elisa di Rivombrosa". L'attrice è stata legata sentimentalmente per tanti anni all'attore Roberto Brunetti, in arte "Er Patata".



I funerali della Scattini saranno celebrati sabato alle 12.30 nella Basilica di Santa Maria in Trastevere.