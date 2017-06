Addio a Molly Peters, prima Bond girl a spogliarsi in un film di 007

Con una dichiarazione sulla pagina ufficiale di James Bond 007 è stata annunciata la morte di Molly Peters, co-protagonista di Sean Connery in "Agente 007 – Thunderball" del 1965. L'attrice aveva 75 ed è deceduta per cause ancora sconosciute. E' stata la prima ragazza della saga dell'agente segreto cinematografico a togliersi i vestiti, scatenando non poche polemiche che portarono alla pellicola la classificazione "X" per la nudità.