Addio a Kurt Masur, il direttore d'orchestra più amato nella Ddr

Masur nacque a Brzeg, oggi in territorio polacco nel 1927. Per moltissimi anni ha rappresentato l'eccellenza musicale nella Repubblica democratica tedesca essendo stato Kapellmeister al Gewandhausorchester di Lipsia, la più importante dell'allora Germnania dell'Est, con cui svolse un'attività concertistica e discografica intensissima fino al 1996. Nel 2000 divenne direttore principale della London Philarmonic Orchestra (LPO).



Masur si rivoltò contro il regime comunista negli ultimi tempi per reagire - ha sempre sostenuto - agli arresti di alcuni musicisti. Nell'autunno 1989, quando il comunismo in Europa dell'Est cominciò proprio a Lipsia a dar segni di crisi, usò la sua enorme fama per impedire un bagno di sangue convocando musicisti, dimostranti e autorità alla Gewandhaus e mandando in giro messaggi registrati all'insegna della non violenza. L'impegno di Masur impedì una strage nelle strade di Lipsia: i leader della Germania dell'Est post comunista ma pre-riunificazione pensarono a lui come un presidente. Ma a quel punto era arrivata l'offerta della Filarmonica. Prima di partire, il 3 ottobre 1990 Masur diresse una memorabile Nona di Beethoven per celebrare la riunificazione tedesca.



Nel 1991 diventò quindi direttore della New York Philarmonic. Uomo di straordinaria cultura e grande "faticatore" del podio, Kurt Masur è autore di numerose incisioni discografiche passate alla storia. Ecco qualche segnalazione per chi volesse approfondire il "suono" di Masur con le principali orchestre da lui dirette:



JOHANNES BRAHMS - Piano Concerto No. 1 in D minor Op. 15 LUDWIG VAN BEETHOVEN - Piano Sonata No. 14 in C-sharp minor Op. 27 No. 2 ("Moonlight") - Misha Dichter (piano) Kurt Masur (direttore) Leipzig Gewandhaus Orchestra, ed. Pentatone



ROBERT SCHUMANN - Sinfonie n. 2 e 3 "Renana" - Kurt Masur (direttore) London Philharmonic Orchestra ed Apex



LUDWIG VAN BEETHOVEN Violin concerto op. 61 - Kurt Masur (direttore) Yehudi Menuhin (violino) Leipzig Gewandhaus Orchestra ed. Emi classic



ANTONIN DVORAK Sinfonia n.9 - Kurt Masur (direttore) New York Philarmonic, ed. Teldec