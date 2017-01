Addio a John Wetton, segnò il prog-rock con King Crimson e Asia

Addio a John Wetton. Il cantante e bassista inglese è morto a 67 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Tra gli anni 70 e 90 ha segnato profondamente il panorama del progressive e dell'hard rock militando in band come King Crimson e Huriah Heep e ottenendo poi il successo commerciale con il supergruppo degli Asia. Ha anche collaborato come session man con Bryan Ferry, Roxy Music, Yes e Genesis.