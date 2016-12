Addio a Gianmaria Testa, cantautore piemontese malato da tempo

Testa aveva sciolto il riserbo sulla sua malattia lo scorso maggio, in un'intervista: "Per mesi non ho detto niente perché avevo paura di rompere le scatole alla gente. Alla fine mi sono reso conto che è meglio raccontare, è meglio spiegare".



Era nato nel 1958 a Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo. Da quando ha mandato al Festival di Recanati la sua prima cassetta, vincendone il primo premio una prima volta nel '93 e poi di nuovo nel '94, sono passate un bel po' di cose. Molto amato in Francia, dove debuttò nel 1995 con l'album "Montgolfieres", aveva cominciato a suonare quando ancora faceva il capostazione nella sua città, per poi dedicarsi completamente alla musica. In Italia il percorso è stato un po' più complicato e difficile perché condotto con pochissime apparizioni Tv o passaggi radiofonici e nessun tipo di pubblicità. Da sempre impegnato sul sociale, nel 2006 aveva dedicato il disco "Da questa parte del mare" ai migranti di ieri e di oggi. Nel corso della sua carriera ha pubblicato nove album e suonato circa 3000 concerti tra Francia (dove si è esibito per quattro serate allo storico teatro Olympia di Parigi), Germania, Italia, Austria, Belgio, Canada, Stati Uniti e Portogallo.