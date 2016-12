Addio a Geoffrey Lewis, fu l'attore preferito da Clint Eastwood

18:57 - Si è spento a 79 anni nella sua casa di Woodland Hills, in California, Geoffrey Lewis. Padre dell'attrice Juliette, il popolare attore di film western era noto in particolare per la stretta collaborazione con Clint Eastwood, del quale era uno dei "favoriti". Proprio Juliette Lewis ha confermato la morte del padre via Instagram: "Il suo eroe, il suo amico, la sua forza. Sarò sempre la figlia di mio padre e lui non andrà mai via".

Membro devoto di Scientology, come la figlia Juliette, Geoffrey Lewis ha più volto attribuito il successo della sua carriera proprio alla sua fede. "Le vittorie che ho ottenuto con Scientology coincidono direttamente con l'ascesa della mia carriera" ha detto Lewis, definendo il lavoro di Ron Hubbard, fondatore di Scientology "brillante. Non ha mai mollato e io sono lieto di poter aver accesso alla sua conoscenza".



Nato a San Diego, ha trascorso i primi anni a Rhode Islad per poi tornare in California. Geoffrey è conosciuto per i diversi ruoli avuti nei film di Eastwood, inclusi "Lo straniero senza nome", "Una calibro 20 per lo specialista" e "Filo da torcere". Nel 1980 è stato nominato al Golden Globe per il ruolo nella serie televisiva "Flo". Proprio sul piccolo schermo, Geoffrey Lewis è stato molto presente, con interpretazioni ne "La sigora in giallo", "La casa nella prateria", "Falcon Crest" e 2Hawaii Five-O".



Geoffrey Lewis ha avuto la figlia Juliette (ne ha complessivamente 10 da due mogli) dalla prima moglie Glenis Duggan Batley, una grafic designer dalla quale ha divorziato quando Juliette aveva 14 anni. "Mio padre mi ha instillato a mettere in dubbio tutte le autorità. A non seguire nulla in modo cieco, che sia religione, polizia, medici e scuola" ha detto in un'intervista sul padre nel 2010. L'attrice lo scorso anno aveva dichiarato di essere impegnata ad accudire il padre per aiutarlo dopo una malattia. "Sei mesi prima di girare 'I segreti di Osage County', ho quasi perso mio padre. Quello che ho portato nel film è il fatto di aver affrontato la mortalità di un genitore".