Addio a France Gall, icona della canzone francese anni Settanta

E' morta la cantante francese France Gall all'età di 70 anni, era malata di cancro. Era considerata un mito della musica "ye-ye" negli anni Sessanta, famosa anche in Italia per aver cantato al Festival di Sanremo in coppia con Gigliola Cinquetti la canzone "La Pioggia".

"France Gall è mancata dopo aver lottato con discrezione e dignità per due anni contro la recidiva del suo cancro", ha reso noto la sua addetta stampa in un comunicato. L'interprete era stata ricoverata a metà dicembre all'ospedale di Neuilly, vicino Parigi. La cantante si era ammalata di cancro al seno un anno dopo la morte del marito, il paroliere Michel Berger, nel 1992.



Era figlia d'arte: suo padre Robert aveva scritto canzoni per Aznavour e per Edith Piaf. Fra le sue canzoni più celebri "Ne sois pas si bête" che la portò nel 1963 al primo posto delle classifiche francesi, e "Sacré Charlemagne", con cui conquistò anche il Giappone. Anche se si era ritirata dalle scene dopo la morte della figlia Pauline, nel 1997, era uscita dal silenzio nel 2015 per la commedia musicale "Résiste".