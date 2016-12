Addio a David Huddleston, il miliardario de "Il Grande Lebowski"

Nato il 17 settembre 1930 a Vinton, in Virginia, fu nell'aviazione militare, prima di studiare alla American Academy of Dramatic Arts. Si dedicò a teatro, cinema e televisione. Tra i suoi ruoli da ricordare, quelli in "Rio Lobo" di Howard Hawks (1970) con John Wayne, "Mezzogiorno e mezzo di fuoco" di Mel Brooks (1974), "La storia di Babbo Natale" di Jeannot Szwarc (1985), e più di recente in "The Producers" di Susan Stroman (2005). Negli anni Ottanta ha ricevuto anche una nomination agli Emmy per la serie "Blue Jeans", ed è stato nel cast della premiatissima serie "West Wing", oltre a moltissime partecipazioni a serie cult come "Colombo", "Sanford and Son", Magnum P.I.", "Walker Texas Ranger".