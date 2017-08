Addio a Bruno Canfora, autore di successi da "Da-da-un-pa" a "Il ballo del mattone

Nato a Milano nel 1924 frequentò il conservatorio Giuseppe Verdi. Canfora è stato compositore e arrangiatore di tanti brani e sigle di programmi tv. Scrisse "Vorrei che fosse amore", "Sono come tu mi vuoi" e "Brava" per Mina (che accompagnò in una tournèe in Giappone). Ma anche "Il ballo del mattone", "Fortissimo" e "Il geghegè" per Rita Pavone, "Da-da-un-pa" e "La notte è piccola per noi" per le gemelle Kessler, "Stasera mi butto" per Rocky Roberts, "La vita" per Shirley Bassey.



Con l'orchestra della Rai fu protagonista di programmi come "Studio Uno" e "Canzonissima" dall'edizione targata 1959 con Nino Manfredi, Paolo Panelli e Delia Scala. Al Festival di Sanremo portò nel 1963 "Fermate il mondo", interpretata da Joe Sentieri e Johnny Dorelli e nel 1968 L"a vita", interpretata da Elio Gandolfi e Shirley Bassey. Diresse anche l'orchestra del Festival nel 1961, 1988 e 1993.



"Con grande dolore, solo stanotte ho saputo della scomparsa del Maestro Bruno Canfora. Devo a lui uno dei mie maggiori successi, Fortissimo", ha scritto su Twitter Rita Pavone. "Grande compositore, il Maestro Canfora, ha firmato, sigle televisive indimenticabili per me e per la grande Mina. Ci mancherai, Maestro", aggiunge la cantante.