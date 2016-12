20 marzo 2015 Adam Levine colpisce una fan in faccia con il microfono a un concerto dei Maroon 5 Il cantante ha colpito inavvertitamente una ragazza in prima fila al concerto. Ma tutto si è risolto per il meglio... Tweet google 0 Invia ad un amico

15:39 - Fuori programma spiacevole al concerto dei Maroon 5 di Toronto. Il cantante Adam Levine a un certo punto ha lanciato a un certo punto il suo microfono in un gesto di stizza ma questo, rimbalzando sul palco, è andato a colpire in pieno una fan che si trovava in prima fila. La ragazza però è stata risarcita con un abbraccio davanti a tutti da parte del suo idolo.

A volte trovarsi in prima fila al concerto dei propri beniamini può essere davvero rischioso. Qualcuno lancia acqua, qualcuno sputa e qualcun altro... lancia il microfono. Che preso nei denti non è esattamente la cosa più morbida di questo mondo.



E' quello che è accaduto alla povera Stephanie Green, fan accanita dei Maroon 5. Proprio dalla prima fila si è trovata a fare i conti con la rabbia di Levine che, stizzito dal malfunzionamento dell'attrezzatura ha pensato bene di lanciarlo via in malo modo, senza calcolare il rimbalzo sul palco. Il microfono ha così centrato in pieno Stephanie.



Il cantante si è subito sincerato delle condizioni della ragazza e l'ha invitata sul palco. Un bell'abbraccio e poi per lei un posto (al sicuro) in un'area riservata della prima fila. Mai microfonata fu più benvenuta...