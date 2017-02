Achille Lauro porta i suoi "Ragazzi Madre" in tour

Saranno i Magazzini Generali di Milano, il 17 febbraio, a ospitare la prima data del nuovo corso di live per il rapper romano Achille Lauro , che per l'occasione dividerà il palco con il rapper Madman . Il tour che prende il nome dall'ultimo cd " Ragazzi Madre ", pubblicato lo scorso novembre con il suo nuovo collettivo No Face, sancisce la maturazione artistica e il consolidamento del suo stile.

"Ragazzi Madre" rappresenta per l'artista un significato profondo, un concetto che rimanda alla sua storia personale. E' un disco che consegna al passato i cliché del rap italiano e racconta la vita attraverso gli occhi di uno dei giovani artisti più originali e chiacchierati del panorama nazionale: racconta i quartieri e le strade di Achille Lauro senza filtro in cui riesce a catturare la realtà della periferia con lucidità disarmante, senza mettere accenti drammatici e senza enfatizzare gli aspetti più spettacolari o pittoreschi.



La scrittura innovativa e l'immagine eccentrica hanno acceso su Achille Lauro numerosi riflettori, che l'hanno portato alla ribalta anche oltre la scena hip hop. Un look trasgressivo che strizza l'occhio alla moda, sonorità innovative e argomenti raccontati tra serietà e grottesco, rendono Achille un fuoriclasse del panorama musicale nazionale.



LE DATE DEL TOUR

17/2 Milano - Magazzini Generali

24/2 Pozzuoli (Na) - Duel Beat

4/3 Nonantola (Mo) - Vox Club

11/3 Brindisi - Dopolavoro

12/3 Modugno (Ba) - Demodè Club

24/3 Rende (Cs) - B-Side

31/3 Firenze - Viper Theatre

8/4 Bologna - Kindergarten

9/4 Lugano (Svizzera) - PalaConza

14/4 Roma - Piper

16/4 Senigallia (An) - Mamamia

21/4 Torino - Chalet

29/4 Roncade (Tv) - New Age Club