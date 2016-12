AC/DC, Malcolm Young soffre di demenza

10:36 - Malcolm Young, leggenda del rock e chitarra degli AC/DC, soffre di demenza senile e la malattia gli impedisce di continuare a suonare. "Malcolm è affetto da demenza e la famiglia ringrazia per il rispetto della privacy" hanno fatto sapere i familiari attraverso un comunicato stampa pubblicato sul magazine "People". Già ad aprile Young si era preso una pausa dalla musica per problemi di salute.

Per dicembre è prevista l'uscita di "Rock or Bust", l'album che celebra i 40 anni della band australiana, a cui lo storico chitarrista non ha però preso parte.



"Rock or Bust è il primo disco degli AC/DC nei 41 anni di storia della band senza la collaborazione del membro fondatore Malcolm Young - si legge nel comunicato apparso sul sito del gruppo - Sfortunatamente le condizioni di Malcolm gli impediscono di ritornare nella band. Gli AC/DC intraprenderanno un tour mondiale nel 2015, per promuovere Rock or Bust. Sarà Stevie Young, nipote di Angus e Malcolm Young, a suonare la chitarra e accompagnare la band in tour".