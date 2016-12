AC/DC, in 92mila a Imola per i mostri sacri dell'hard rock

Alcuni si sono presentati sul posto più di 24 ore prima, assiepati nella calura per aspettare Angus Young, con il suo vestito da scolaretto e la sua Gibson SG. Attesa e fatica ben ripagate. Introdotti da un cartone animato dell'allunaggio del 1969, in cui l'astronauta statunitense Neil Armstrong viene carbonizzato da un meteorite infuocato con la scritta "AC/DC", lanciato in orbita verso la Terra. Un palco largo 45 metri e profondo 26, corredato da sette maxischermi (tre on stage e quattro collocati all'interno dei 100mila metri quadri dell'area concerto) ha fatto da teatro per le scorribande di Angus e del cantante Brian Johnson, per i quali gli anni sembrano non essere passati.



L'onore di aprire le danze è andato alla hit che dà il nome all'ultimo album della band, "Rock Or Bust", uscito a dicembre scorso. In rapida successione, Johnson alla voce, i fratelli Young alle chitarre elettriche, Cliff Williams al basso e Chris Slade alla batteria hanno dato prova della loro inestirpabile energia sfoggiando a 107 decibel i grandi successi che il pubblico si aspettava (una ventina in tutto), da "Shoot to Thrill" a "Back in Black", da "Thunderstruck" a "Hells Bells" e "You Shook Me All Night Long". Tra luci stroboscopiche e fiamme infernali proiettate alle spalle, cornice ideale dello show, la band ha sommato per l'ennesima volta - la decima in Italia - la sua indistinguibile stravaganza rockettara a un'autoreferenzialità che non ha per nulla scontentato il pubblico, affascinato proprio dall'estrema coerenza della proposta musicale della band. E in chiusura non poteva mancare "Highway to Hell", manifesto che incarna la quintessenza maledetta e ribelle del rock.