Abe Vigoda, addio a Tessio de "Il Padrino"

Abe Vigoda, che grazie al ruolo di Tessio nel film "Il Padrino" di Francis Ford Coppola è diventato famoso in tutto il mondo, è morto a 94 anni nella sua casa a Woodland Park, in New Jersey. A dare la notizia è stata la la figlia Carol Vigoda Fuchs. "Non si è mai ammalato", ha spiegato la donna ai media statunitensi, precisando che la causa della morte del padre è stata la vecchiaia.