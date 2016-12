Abba, morto il bassista "invisibile" Rutger Gunnarsson

Il bassista "invisibile" degli Abba, Rutger Gunnarsson, è morto a 69 anni nella sua casa di Stoccolma. Lo riferisce la casa discografica Universal Music, che non ha però reso note le cause della morte. Gunnarsson aveva formato il nucleo originario della band con Bjorn Ulvaeus. Musicista e compositore, aveva suonato in tutti i dischi pubblicati dal gruppo pop svedese e in qualità di arrangiatore, aveva collaborato con Celine Dion ed Elton John.