A Venezia 75 arriva anche Lady Gaga: prima mondiale di "A Star Is Born"

La proiezione di "A Star is Born", anche co-sceneggiato e prodotto da Bradley Cooper, si terrà venerdì 31 agosto in Sala Grande al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. In questa nuova versione di una tormentata storia d'amore, Cooper interpreta il musicista di successo Jackson Maine, che scopre la squattrinata artista Ally (Gaga) e si innamora di lei. Ally ha da poco chiuso in un cassetto il suo sogno di diventare una grande cantante, fino a quando Jack la convince a tornare sotto i riflettori. Ma mentre la carriera di Ally inizia a spiccare il volo, il lato privato della loro relazione perde colpi a causa della battaglia che Jack conduce contro i suoi demoni interiori.



Nel film sono presenti canzoni originali eseguite dal vivo nel film da Cooper e Lady Gaga, da loro scritte in collaborazione con altri artisti come Lukas Nelson, Jason Isbell e Mark Ronson. Il cast include anche Andrew Dice Clay, assieme a Dave Chappelle e Sam Elliott.