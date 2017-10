A Milano nasce "Anteo - Palazzo del cinema": per vivere il grande schermo in modo nuovo

Le porte al pubblico saranno aperte alle 17 dal simbolico taglio del nastro, alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala. Il progetto di ampliamento, firmato dall’architetto Riccardo Rocco, ha portato il cinema Anteo da 4 a 10 sale, sviluppate su 4 piani, per un totale di 5.500 mq.

Quello che è stato pensato non è una multisala, ma un "luogo di incontro" dove il pubblico potrà accedere indipendentemente dall’offerta cinematografica, per parlare di cinema, per leggere un libro, per mangiare, per vedere un film on-demand, per partecipare a un corso o per ascoltare musica dal vivo.



Accanto alla normale programmazione ci sarà un ricco programma di rassegne rivolte a pubblici diversi, ospitando importanti festival cinematografici, organizzando lezioni di cinema - anche in diretta satellitare - e promuovendo attività culturali di varia natura. Due sale avranno una programmazione specifica: una destinata esclusivamente al cinema in lingua originale, l’altra al cinema italiano anche con opere prime e seconde.



Anteo Palazzo del Cinema avrà un occhio di riguardo per bambini e ragazzi, che, partendo dallo Spazio Piccoli a cui avranno accesso bambini dai 3 ai 12 anni, modulerà percorsi specifici per le diverse fasce di età, arrivando fino alla proposta di corsi legati all’audiovisivo per gli adolescenti. Lo Spazio Piccoli, gestito da Associazione Energie Sociali Jesurum, non avrà solo la funzione di intrattenere i bambini mentre gli adulti vanno al cinema, ma sarà uno spazio aperto alla cittadinanza ricco di proposte, per affiancare l’offerta di percorsi per studenti e insegnanti.