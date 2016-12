A Jaclyn Jose il premio come miglior attrice: è lei la prima filippina a vincere sulla Croisette

E' Jaclyn Jose la prima filippina a vincere un premio come miglior attrice a Cannes , battendo star del calibro di Charlize Theron, Kristen Stewart e Marion Cotillard. Lacrime e commozione per l'interprete principale del film "Ma' Rosa" di Brillante Mendoza , che nel 2009 fu il primo regista filippino a vincere sulla Croisette con "Kinatay": "Grazie a Cannes, grazie a tutti, alla giuria e a chi ha amato il mio film...". ha detto l'attrice.

Nel film l'attrice interpreta il ruolo di una madre coraggio con quattro figli. proprietaria di un piccolo negozio in uno dei quartieri più poveri di Manila Per sbarcare il lunario però lei e il marito sono costretti a vendere piccoli quantitativi di droga. Quando vengono però arrestati per questo lei e i suoi bambini sono disperati e saranno disposti a tutto pur di comprare la loro libertà dalla polizia corrotta.



Mendoza ha detto che il film si basa su una storia vera, vissuta da lui stesso quattro anni fa. La Joce, che ha recitato altre volte con Mendoza, ha voluto condividere il suo premio oltre che con il regista, con la figlia Andi Eigenmann, sua figlia anche nel film, e con il cast del film anche e soprattutto con il suo Paese, le Filippine.