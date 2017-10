80mila euro di cachet, Gigi D'Alessio: "Canto io ma mangiamo in 400"

Dopo le polemiche sul maxi-cachet di 80mila euro pagati per averlo in concerto, Gigi D'Alessio risponde dal palco di Pratola Serra (Avellino). "Ricordatevi che qua stiamo sempre uno a cantà e 400 a mangià" - dice il cantante, che spiega come quella cifra non finisce interamente nelle sue tasche. "16mila vanno allo Stato, all'Iva", mentre un'altra parte serve per pagare gli addetti ai lavori (come "la sicurezza, i musicisti, i fonici").