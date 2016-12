50 sfumature di grigio, Jamie Dornan: "Non vedrete il mio nudo frontale"

Cresce l'attesa per l'arrivo nelle sale italiane, il 15 febbraio 2015, della trasposizione cinematografica del romanzo cult "50 sfumature di grigio". Ma i fan potrebbero rimanere delusi. L'attore 32enne Jamie Dornan che interpreta Christian Grey non apparirà con il nudo frontale: "Abbiamo rispettato il contratto che abbiamo firmato prima di girare il film. La produzione non voleva scene volgari né brutte da vedere", ha rivelato al The Observer.