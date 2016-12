50 Cent in bancarotta, i fan corrono in soccorso

Non è riuscito a pagare 32 milioni di sterline di debiti e 50 Cent ha dichiarato bancarotta. E subito in suo soccorso sono arrivati i fan, che hanno aperto un sito in cui raccolgono donazioni per aiutare il loro idolo. Il rapper è sempre stato famoso per aver condotto una vita piena di eccessi e più volte si è vantato della propria ricchezza. Ma i tempi sono cambiati. Adesso gira in Smart e chiede aiuto. Quanto durerà?