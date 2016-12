50 Cent arrestato per aver detto una parolaccia

Parolacce e rap sono un binomio inossidabile, ma questa volta l'imprecazione è costata una notte in cella a 50 Cent. Il rapper doveva presentare un evento sull'isola di St. Kitts, stato centroamericano che prevede pene molto severe per le parolacce in pubblico, ma all'ultimo minuto gli è stato chiesto di esibirsi. "Si è avvalso del dj che avevano lì" ha fatto sapere il portavoce "Sfortunatamente non avevano la versione censurata della traccia".