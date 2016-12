2Cellos, i violoncellisti rock invadono l'Italia

28 luglio 2015 2Cellos, i violoncellisti rock invadono lʼItalia Si parte il 29 luglio da Torino, per proseguire su e giù per il Belpaese

Parte il 29 luglio da Torino l'atteso tour italiano dei 2Cellos, che proseguirà fino al 2 agosto con altri quattro live in giro per il Paese. Reduci da un tour trionfale in Asia (con 16 sold out), i musicisti sono volati negli Stati Uniti per il gala benefico della Starkey Hearing Foundation a St. Paul, dove hanno incantato gli ex presidenti George W. Bush e Bill Clinton; oltre a colleghi del calibro di Gene Simmons dei Kiss e Katy Perry.

Dopo la data inaugurale di Torino, le rockstar del violoncello il 30 luglio saranno a Ferrara, per poi proseguire il 31 luglio a Roma alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Il primo agosto toccheranno Molfetta (Bari), mentre il concerto conclusivo è previsto per il 2 agosto a Tarvisio (Udine).



Al termine del tour, i 2Cellos riservano ancora un evento speciale per i fan italiani. Sono, infatti gli attesi ospiti internazionali di Andrea Bocelli per il decimo anniversario del suo "Teatro del Silenzio", il 4 agosto a Lajatico, insieme a Renato Zero, Elisa e Gianna Nannini.



Dagli Ac/Dc ai Radiohead, dai Muse a Michael Jackson, viaggiando fra Avicii, Sting, U2, IronMaiden, Rolling Stones, Mumford & Sons, Prodigy e Paul McCartney. Ogni brano dal vivo assume lo stile dei 2Cellos, che sono anche gli autori della title-track di "Celloverse", il loro terzo album di inediti.