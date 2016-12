2Cellos, festa con 12mila persone all'Arena di Verona

I 2Cellos, alias i violoncellisti croati Luka Sulic e Stjepan Hauser, hanno festeggiato il loro primo lustro insieme a più di 12 mila persone all'Arena di Verona, tempio della musica lirica e non solo. Il loro 5th Anniversary Special Concert, che ha aperto il tour europeo, ha mandato in delirio un'Arena praticamente sold out, nonostante la pioggia caduta fino a qualche ora prima dello show.