Zoe Saldana décolleté supersexy e generoso

12:29 - Zoe Saldana ha conquistato la copertina del magazine "Fashion" con un décolleté da brividi. Il segreto della sua forma invidiabile è l'amore per il marito, l'artista italiano Marco Perego, sposato in segreto nel 2013. "Quando ti senti desiderata e desideri qualcuno, molte cose iniziano ad avere senso - ha confessato l'attrice - Le nostre carriere sono simili: un momento siamo al top e il momento dopo siamo giù".

A 36 anni l'attrice ha finalmente trovato il proprio equilibrio, imparando ad accettare i propri difetti perché "metterti in competizione con qualcun'altra ti indebolisce. Una volta che sei riuscita a ritagliarti il tuo spazio le cose diventano più facili".



"E' importante non avere paura delle altre donne, accettare il tempo che passa e capire che puoi essere un esempio per le donne più giovani" ha confessato Zoe, che ora vuole aiutare le colleghe più giovani a non montarsi la testa.



"Queste ragazze vogliono tutto e subito, solo perché i loro sederi sono più sodi e rotondi. Devi metterle in riga, dare loro dei semplici consigli tipo uno: non tirarti su troppo la gonna, due: sei intelligente quindi dimostralo e tre: leggiti un libro".