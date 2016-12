10 aprile 2014 Zach Braff, 3 milioni di dollari dai fan per realizzare il suo nuovo film da regista L'attore divenuto celebre con "Scrubs" potrà realizzare il sequel di "La mia vita a Garden State" grazie ai fondi raccolti su Kickstarter Tweet google 0 Invia ad un amico

14:30 - A quasi 10 anni da "La mia vita a Garden State", Zach Braff ha finalmente realizzato il sequel del film che lo lanciò come regista. Da tempo il protagonista di "Scrubs" aveva in mente di dirigere il secondo capitolo e il suo desiderio è diventato realtà grazie alla piattaforma di finanziamento collettivo Kickstarter. "Wish I Was Here", questo il titolo del progetto, ha infatti racimolato sul web ben 3 milioni di dollari.

A dare fiducia al progetto dell'attore sono state più di 46mila persone, che gli hanno permesso di andare ben oltre 2 milioni che aveva fissato come tetto per poter realizzare il film. La cifra totale alla fine ha raggiunto i 3mln 105mila dollari, ovvero, facendo una media, quasi 75 dollari a contribuente.



Negli Stati Uniti è uscito il primo trailer di "Wish I Was Here", che arriverà nelle sale il prossimo 18 luglio. Braff sarà anche il protagonista del film e reciterà a fianco di stelle del calibro di Kate Hudson, Jim Parsons (lo Sheldon di "The Big Bang Theory") Mandy Patinkin di "Homeland" e Donald Faison, a lungo suo compagno di set in "Scrubs".



"Wish I Was Here" segue le vicende di Aidan Bloom (Zach Braff), un attore e padre di famiglia che fatica ad arrivare a fine mese. La situazione diventa sempre più precaria e, dopo i problemi di salute del padre, prende la decisione di ritirare i figli di 5 e 12 anni dalla scuola privata, per farli studiare a casa. Per lui inizierà un'avventura entusiasmante, che lo porterà a scoprire i lati più nascosti della proprio personalità.