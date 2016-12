Zac Efron, sguardo furbetto e sorriso sdentato da piccolo

10:53 - La carriera di Zac Efron è iniziata prestissimo e fin da bambino è stato abituato a calcare i set fotografici. L'attore ha ripescato dalla scatola dei ricordi uno scatto in cui è vestito come un giocatore di baseball: posa naturale e sorriso magnetico per il piccolo Efron, che in questa foto sembra già un modello professionista. Ora l'ex bambino timido è cresciuto e si è trasformato in un sex-symbol in piena regola.

Nell'attesa del debutto in sala ad agosto suo ultimo film "Quel momento imbarazzante - That Awkward Moment", in cui sarà protagonista di scene di nudo, l'attore si sta godendo le vacanze in Sardegna in compagnia della collega Michelle Rodriguez e alcuni amici.