Zac Efron, rissa a Los Angeles per salvare la guardia del corpo

13:02 - Domenica scorsa Zac Efron è rimasto coinvolto in una rissa nella periferia di Los Angeles. Il perché l'attore si trovasse in quella zona è poco chiaro, c'è addirittura chi sostiene che stesse acquistando droga. Il sito Tmz ha contattato la guardia del corpo che ha dato una sua versione: "Mi ha salvato dai teppisti e con una bottiglia ha cercato di difendermi". Ma i media restano scettici.

La bottiglia è l'oggetto del mistero di tutta la vicenda perché a scatenare i malintenzionati contro l'attore sarebbe stato appunto il lancio dell'oggetto dal finestrino della macchina. Stando ai racconti raccolti anche dalla polizia, la macchina di Zac Efron e della guardia del corpo era ferma perché senza benzina. "Stavamo andando in un ristorante nel centro della città", sostiene il bodyguard. Poi a quanto pare si è scatenata una rissa e Efron ha ricevuto un pugno in faccia.



Tmz ha verificato che la guardia del corpo ha precedenti penali per droga e violenza.