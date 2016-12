Zac Efron, nuovo amore con l'attrice Michelle Rodriguez?

10:30 - Galeotta fu la vacanza in Italia ospiti di Gianluca Vacchi. O almeno così pare... A giudicare dagli scatti social Zac Efron e Michelle Rodriguez sembrano molto più che amici. Sempre insieme, tra tuffi atletici e balletti, tra i due sembra esserci del tenero. Lei, splendida in costume, sfoggia un fisico bestiale e Zac si ferma a guardarla piuttosto ammirato... Che sia nato un nuovo amore?

I due non commentano, incuranti dei gossip. In fondo, nella tenuta in Sardegna di Vacchi, sono andati per rilassarsi. E divertirsi, come dimostrano i video su Instagram. Il "mattatore" delle serate è proprio l'imprenditore italiano - il primo uomo a meritarsi la copertina di Playboy - che ha organizzato gare di tuffi e eccentrici balletti. Siparietti divertenti dove non è difficile notare la particolare intesa tra Efron e la Rodriguez.



L’attrice americana, protagonista di Avatar e Lost, non ha mai nascosto di essere bisessuale, anzi. Dopo la fine della relazione con la top model britannica Cara Delevingne potrebbe aver finalmente trovato il suo principe azzurro! Che sia la volta buona per entrambi?