Zac Efron: "Il posto più strano dove l'ho fatto è stato al ballo della scuola"

Per anni è stato la star della saga "High School Musical", ma anche fuori dal set gli anni liceali di Zac Efron hanno riservato sorprese piacevoli. In un'intervista rilasciata a "E! News" l'attore - presto sul grande schermo con il film "That Awkward Moment " - parlando del luogo più strano dove ha fatto sesso, ha ammesso: "Credo sia stato al ballo studentesco, con la ragazza con cui stavo da tre anni".

Per quanto riguarda la sua donna ideale, l'attore confessa di non avere un prototipo ideale: "Non ho criteri, mi piacciono un sacco di tipi diversi di ragazze. Ho una mente aperta e non si può ma sapere. Magari incontri qualcuna e non sai perchè ma è perfetta per te".



Dopo l'esperienza in rehab, ora Zac si sente pronto per prendere idi nuovo in mano la sua vita e la sua carriera: "Mi sento alla grande, meglio di quanto mi sia sentito finora. Sono in un posto fantastico e sono fiero di promuovere il film. Mi sento come se stia aprendo un nuovo capitolo della mia vita".