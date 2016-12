14 agosto 2014 Zac Efron e Michelle Rodriguez, a Ibiza la passione va in scena in alto mare Tra i due il feeling è ormai palpabile e così i paparazzi hanno immortalato anche un bacio nel corso di un party che si è tenuto su uno yacht Tweet google 0 Invia ad un amico

13:28 - Prosegue la vacanza di passione della nuova coppia dello showbiz statunitense. Zac Efron e Michelle Rodriguez sono stati ospiti di un party organizzato su uno yacht al largo di Ibiza e nel corso della serata si sono lasciati andare a effusioni che sono state prontamente immortalate dai paparazzi.

La passione tra i due è scoppiata poche settimane fa, probabilmente in corrispondenza di una vacanza in Italia. Sia che la scintilla sia scoccata lì, sia ci fosse del tenero già da prima, la coppia adesso mostra un'intesa decisamente più viva. Cosa meglio del sole e del mare, e dello stare perennemente in costume da bagno per aizzare il fuoco della passione?