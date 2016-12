Young The Giant, senza paura di osare: "Dopo il successo ci siamo reinventati"

13:27 - La band californiana Young the Giant che quattro anni fa si è imposta con l'album omonimo e i singoli come "Cough Syrup" e "My body" è tornata in Italia per presentare live i nuovi brani di "Mind over Matter", appuntamento il 5 giugno ai Magazzini Generali di Milano. "Dopo il successo sentivamo la pressione anche dei nostri fan - dice il frontman Sameer Gadhia - ma siamo riusciti a scavalcare i nostri limiti, divertendoci e reinventandoci".

Dunque Sameer ma anche Jacob Tilley (chitarra), Eric Cannata (chitarra), Payam Doostzadeh (basso) e Francois Comtois (batteria) dopo la promozione del disco di quattro anni fa e il tour hanno deciso di trasferirsi in una casa vicino Los Angeles per trovare nuova linfa vitale. I musicisti hanno inziato a scrivere i nuovi brani confrontandosi e cercando di non ripetersi. Per questo hanno deciso di affidarsi al produttore Justin Meldal che ha già lavorato con artisti come Beck, Nine Inch Nails e Paramore. "Con lui i rapporti sono sempre stati alla pari - ha spiegato Saamer - e non ci siamo mai sentiti intimidi. Ci ha aiutati a dare un tocco di elettronica a tutto il disco ma anche a rinnovarci, superare gli ostali. Ci è stato di grande aiuto".



Le canzoni, per stessa ammissione dei ragazzi, sono "nostalgiche, cosmiche, perché in qualche modo si rivolgono anche ad altri mondi, e perché no anche un po' malinconiche".



La consacrazione è venuta anche da uno degli artisti più importanti del panorama musicale internazionale come Morrissey: "Siamo rimasti sorpresi e non ce lo saremmo mai aspettati. La cosa meravigliosa è che è uno tranquillo e divertente. Gli abbiamo mandato già il nuovo disco e vediamo un po' cosa ne pensa".



Oltre all'appuntamento live del 5 giugno a Milano, i Young The Giant erano anche attesi stasera a Roma ma la data è saltata. "Purtroppo dobbiamo annullare il nostro show all'Orion di Roma. - hanno scritto i ragazzi su Facebook - A causa di un problema personale di un membro della band non saremo in grado di esibirci. Siamo molto dispiaciuti e ci scusiamo veramente tanto con i nostri fan. Speriamo di poter tornare presto a Roma".