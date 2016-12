28 maggio 2014 World Music Awards, serata di gala per la musica internazionale Parata di big a Montecarlo, da Miley Cyrus, insolitamente sobria a Mariah Carey. Assente Laura Pausini, malata, che ha ricevuto il premio alla carriera Tweet google 0 Invia ad un amico

10:27 - Serata di gala per la musica internazionale allo Sporting Club di Montecarlo. Sono andati in scena i World Music Awards, che hanno visto tra i protagonisti big del calibro di Mariah Carey, Miley Cyrus, Stromae, Ricky Martin e molti altri. Laura Pausini, che ha ricevuto il premio alla carriera, ha dovuto dare forfait perché malata.

A far parlare di sé, ancora una volta, è stata soprattutto Miley Cyrus. Una volta tanto per il motivo opposto rispetto a quello che le è valso tanti titoli negli ultimi mesi. Infatti se gli spettatori si aspettavano le ennesime provocazioni della stellina, a suon di nudi e atteggiamenti provocanti, lei ha stupito tutti presentandosi in abito lungo, con un look insolitamente casto.



Al confronto è apparsa più spregiudicata Mariah Carey, con un abito nero ricco di pizzi e trasparenze. Applausi per Stromae, il cantante belga rivelazione di quest'anno, e per uno scatenato Ricky Martin, apparso in formissima vestito di bianco con jeans aderenti e camicia aperta sul petto.